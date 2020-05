Adrien Rabiot è tornato in Italia. Il centrocampista francese della Juventus, 25 anni ex PSG, ha appena fatto ritorno nella propria abitazione torinese dalla Costa Azzurra dove ha trascorso il lockdown.



Oggi lo stesso Rabiot aveva anticipato scrivendo su Instagram: “Quando ti rendi conto che è stato il tuo ultimo giorno di... sciopero". Da domani è pronto a riprendere gli allenamenti. Ora all'appello dei bianconeri manca soltanto Gonzalo Higuain, ancora in Argentina per motivi famigliari.