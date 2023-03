Emerge un nuovo particolare nell'inchiesta sulla manovra stipendi della Juventus. Alle ore 13.42 del 23 aprile 2021 il segretario bianconero Paolo Morganti scrive nella chat "seconda manovra stipendi" su WhatsApp: "Cristiano ha firmato". E un minuto dopo aggiunge: "Ha una copia di tutti i documenti". Il direttore sportivo Federico Cherubini risponde: "Bene!". Nella stessa chat c'è pure il capo dell'ufficio legale della Juve, Cesare Gabasio, che tre giorni prima scrive: "Il primo pronto per firmare è Cristiano". Ancora prima, l'11 settembre 2021, Morganti invia una mail interna: "Possibilmente la somma indicata nell'incentivo deve essere quella della scrittura in mano al calciatore".



SI PARTE LUNEDI' - Lo si legge nell'ultima annotazione depositata dalla guardia di finanza nell'ambito delle indagini suppletive sui conti della Juventus. Per la Procura è uno degli elementi di prova che portano alla "carta segreta" di Ronaldo, con cui l'attaccante portoghese rinunciò a 19.548.333,33 euro nella stagione 2020/2021. Lunedì inizia l'udienza preliminare al processo.