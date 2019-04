Ci pensa Emre Can a fare il punto della situazione nello spogliatoio bianconero prima di Ajax-Juve. Questi i temi toccati dal centrocampista tedesco.



CONDIZIONE - "Dopo l'infortunio con il Milan ho avuto qualche problema, ma ora sono pronto per domani"



POSIZIONE - "Non lo so dove giocherò e se lo sapessi non ve lo direi...vedrete domani"



CHAMPIONS - "Lo so che la Juventus vuole vincere assolutamente la Champions, è molto importante per tutti. Vogliamo vincere, ma non sarà facile contro l'Ajax. Però non abbiamo paura, faremo nostro gioco e nostra partita"



AJAX - "Ho visto l'andata in tv, fanno molto pressing, è molto bello vederli giocare"



GESTIONE - "Dovremo adottare stesso atteggiamento della partita con l'Atletico, non giocheremo certamente dello 0-0 e cercheremo sicuramente di segnare"



RIGORI - "Direi che oggi sono stato l'unico ad allenarsi per tirare i rigori, non mi sono ancora allenato su questo aspetto con il resto della squadra"



ALLEGRI - "Devo dire qualcosa di positivo perché è qui vicino (ride, ndr)... A parte gli scherzi, è un allenatore fantastico, i risultati lo dimostrano. E' molto importante per lui come ogni partita viene disputata, per me è un grande allenatore. Ho risposto bene? son stato bravo? (ride, ndr)"...