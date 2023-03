Dopo ben due rinvii della riunione del Consiglio d'Amministrazione che deve approvare il bilancio semestrale al 31 dicembre 2022, volti a permettere il completamento delle indagini, la Juventus ha designato la data di domani, venerdì 24 marzo. L'ultimo rinvio era stato il 9 marzo, due settimane fa, quando si era stabilito che la riunione si sarebbe tenuta tra il 22 e il 24. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale della società bianconera, alla voce "calendario finanziario":



24 marzo 2023 - Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale al 31 dicembre 2022.



L'ultima approvazione di bilancio, da parte però dell'Assemblea degli Azionisti, era datata 27 dicembre 2022, con un rosso di oltre 238 milioni di euro. La stessa assemblea si è riunita anche il 18 gennaio, mentre quella di domani è la prima riunione legata al bilancio del nuovo Consiglio d'Amministrazione, formatosi alla fine del 2022 in seguito alle dimissioni in toto del vecchio nel novembre scorso.