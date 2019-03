Juventus-Udinese, si vola a quota 200. La gara di venerdì sera sarà infatti la 200esima giocata all'Allianz Stadium, uno dei fattori in questi anni di successi. Da quando esiste infatti la Juve non ha mai perso lo scudetto ed il bilancio parla chiaro: 158 vittorie, 32 pareggi e solo 9 sconfitte. Solo Inter, Sampdoria, Lazio, Udinese, Napoli, Fiorentina (in Coppa Italia), Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester United hanno vinto.