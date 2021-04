Oggi andiamo con il ricordo ai primi anni di vita del calcio in Italia,e le altre società, appena nate, rincorrevano. In particolare oggicon partite di andata e ritorno, come abbiamo già avuto modo di parlarne in passato . È uno dei campionati più combattuti della prima fase pionieristica del nostro football., il meglio del calcio italiano dell'epoca, qualificate per il girone finale a tre., un periodo fatto di vittorie e di primati. Il Genoa dei pionieri possiamo sintetizzarlo inin otto edizioni del campionato, dal 1898 al 1905, targhe e trofei messe in bacheca, primi incontri internazionali e un'importanza sempre più dominante nella politica federale, agevolata anche dalla cospicua dote finanziaria. Insomma,, ma quei pionieri hanno fatto il loro tempo e per vedere il nome del Genoa scritto nuovamente sull'albo d'oro del campionato occorrerà attendere il 1915, l'unico campionato in Italia mai portato a termine, con polemiche annesse. che anno dopo anno cresce nell'entusiasmo tanto da arrivare nel 1905 a vincere il campionato , il suo primo titolo italiano.campioni d'Italia del 1905, grandi favoriti per il torneo dell'anno seguente, che non vinceranno per una “questione di principio”, cose che accadevano in quegli anni nei quali passione e animo risorgimentale si mescolavano facendo rotolare un pallone., tra partite rinviate per neve, altre buttate in rissa e altre non giocate per...asserita inutilità! Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Il fatto è che le tre protagoniste sono il meglio che il giovane football italiano può offrire:alla ricerca del suo 7° sigillo,per la riconferma da campioni in caricain netta ascesa e già campione d'Italia nel 1901.parte del cui incasso è previsto vada destinato alle vittime dell'incidente minerario di Courriéres di una settimana prima. L'incontro è da subito combattuto ma è verso la fine del primo tempo che si accendono gli animi. In una veloce azione il Genoa si porta nell'area juventina dove ne nasce un furibondo batti e ribatti sino a quando Durante, il portiere bianconero, riesce a respingere il pallone. I genoani esultano sicuri che il pallone abbia già oltrepassato la linea di porta, juventini e arbitro sono di diverso avviso. Si va così al riposo sul pareggio, ma ad inizio ripresa la Juventus riesce a portarsi in vantaggio.tirato da Mayer. Gli animi, sia dentro che fuori dal campo, si riaccendono e quando, uno spettatore invade il campo, nasce un parapiglia tra spettatori e giocatori tale da. Eh, l'arbitro. Visti i calci e i cazzotti che stanno volando in campo, l'arbitro fischia la sospensione e se ne va a gambe levate, tanto che neppure una volta che il clima sarà tornato sereno sarà disponibile e, salvo denunciare reclamo alla Federazione”. L'incontro tra Juventus e Genoa non verrà più ripreso e passerà alla storia per essere la prima partita del campionato italiano di calcio a non essere portata a termine., in campo neutro, anche questa una “prima volta” del nostro campionato.(Alessandro Bassi è anche su http://storiedifootballperduto.blogspot.it/