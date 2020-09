La Juve ha bloccato Edin Dzeko e Luis Suarez ma entrambi sono bloccati a Roma e Barcellona e i tempi si allungano. Come riporta Sky Sport, il primo è in attesa del trasferimento di Milik nella capitale, ma il Napoli resta inamovibile sulle proprie richieste. Per Suarez invece ci sono da rispettare i tempi burocratici per il passaporto italiano. La prossima settimana ci sarà l'esame B1 di lingua ma il passaporto non arriverebbe subito dopo.