Provando a spazzare via ogni distrazione sul fronte Alvaro(missione fin qui non proprio riuscita), ma anche allargando il discorso al resto della squadra.A parole difende tutti, è soddisfatto di persino di Alex Sandro, Rabiot, Morata solo per nominare i tre elementi che maggiormente avrebbero in realtà deluso contro il Napoli. L'unica concessione ai problemi della Juve la fa quando parla dei gol che mancano, ma non dagli attaccanti secondo il Max pensiero:per migliorare l'organico di una squadra che se non va oltre l'1-1 contro un Napoli in queste condizioni allora rischia seriamente l'assalto al quarto posto.almeno in questo il tecnico bianconero è stato sincero dopo due mesi di soli riferimenti a un affaticamento muscolare dalla degenza infinita.ma è zavorrato da peso a bilancio e ingaggio super dopo gli accordi presi all'interno del maxi-scambio con Miralem Pjanic.. Anche perché il bilancio è importante ma senza Champions questa fase di austerity rischia di essere un doppio boomerang.sfida al Liverpool tra le altre per lo svizzero in scadenza dal Borussia Monchengladbach. Non che abbia particolari gol nelle gambe, in stagione è fermo a una rete segnata.nemmeno lui un bomber ma uomo box-to-box che cambierebbe volto a tutto il centrocampo, per quanto ora appaia fuori dalla portata finché la Juve non riaprirà il portafogli.