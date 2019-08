Incredibile debutto in Serie A per Danilo: il brasiliano della Juve ha segnato la rete del vantaggio bianconero contro il Napoli a 28 secondi dal suo ingresso in campo, al posto dell'infortunato De Sciglio. E' un record per il nostro campionato: l'ex City diventa lo straniero più veloce nel segnare: supera in questa speciale classifica John Aloisi, a segno dopo 80 secondi con la sua Cremonese contro il Padova. In termini assoluti resta imbattuto il record di Paloschi, in rete dopo 18 secondi in Milan-Siena del 2008.