Moise Kean, attaccante della Juventus, ha parlato a DAZN dopo la vittoria con anche il gol realizzato contro l'Empoli: "Dobbiamo continuare così, stiamo lavorando sodo, i punti che avevamo non ci bastavano. Non è stato facile all'inizio perché ero un po' in difficoltà ma i compagni mi hanno aiutato, ho continuato a lavorare nonostante ciò che dicessero fuori."



SUL GRUPPO - "Ci siamo guardati tutti in faccia anche prima della partita, ci siamo detti che non dobbiamo mollare un metro e dare tutto anche per i tifosi. Non ho sentito fischiare i tifosi, ero concentrato sul campo".