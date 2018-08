Moise Kean via dalla Juve? Solo a tempo determinato. La dirigenza bianconera è alla ricerca della migliore possibilità per il suo giovane attaccante, per farlo crescere nella maniera migliore, per condurne il futuro. Un Europeo Under 19 eccezionale, un anno a Verona con 4 gol in Serie A: lui, un classe 2000 che tanti vorrebbero, ma che la Juve vende ad una sola condizione: con clausola di riacquisto. Parma, Leganes e tutte le altre sono avvisate: ecco la formula da cui trattare. Primo di tutto, però, bisognerà rinnovare il contratto con la Juve, in scadenza a giugno.