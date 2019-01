La fascia da capitano al braccio, il grado di veterano in una rosa che si rinnova ogni anno, i minuti che, però, diventano sempre meno. Sami Khedira ieri ha guidato la Juventus in un ruolo, quello del capitano, in cui era alla seconda in bianconero, in una competizione, la Coppa Italia, in cui spesso trovano spazio, almeno inizialmente, le seconde linee. E, a oggi, il tedesco ex Real Madrid sembra proprio essere diventata una 'riserva', di lusso ma sempre riserva: 10 presenze in campionato, 13 gare saltate per infortunio, 252 minuti giocati dal 23 settembre in poi. E' arrivato il rinnovo di contratto fino al 2021, ma questa può essere davvero l'ultima stagione alla Juve del campione del mondo nel 2014.



ARRIVA RAMSEY - Ad aprile gli anni saranno 32 e Khedira farà le giuste valutazioni, insieme alla Juve, su quello che sarà il futuro. La società bianconera, che ha deciso di puntare su Emre Can la scorsa estate (pian piano sta prendendo le misure con la reatà italiana), è pronta a chiudere anche per Aaron Ramsey, altra mezzala, altro parametro zero, altro giocatore che può togliere ulteriormente spazio all'ex Stoccarda. Che, in Europa e nel mondo, piace a diverse squadre. INTERESSE - Paris Saint-Germain e Arsenal ci hanno provato la scorsa estate, e visto a cosa stanno puntando in questo mercato invernale entrambe (parigini su Allan, londinesi su Denis Suarez), ci stanno pensando anche per la prossima, la Major League Soccer continua ad ammiccare (invano, per il momento), la Juve fa i conti in casa e sa che, per rinforzare il centrocampo la prossima estate, un sacrificio dovrà essere fatto. L'età passa, i minuti diminuiscono, gli acciacchi aumentano. Lo scorso anno dichiarava: "Non so perché la gente dica che voglio andare nella MLS. Nell’ultimo anno ho giocato più di quarantasei partite ad altissimo livello, come mai prima in carriera, e quest’anno mi sto ripetendo, fisicamente sono nel massimo della forma". Ora le cosa sono cambiate. E là fuori, in Europa e in America, se ne sono accorti...



