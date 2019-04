Stefano Beltrame, attaccante cresciuto nella Juventus ora in prestito al Den Bosch, nella serie B olandese, parla a Sky Sport 24 prima della sfida tra bianconeri e Ajax: "Io mi trovo molto bene, è il terzo anno che faccio in Olanda in B. Quest'anno sta andando molto bene, abbiamo centrato l'obiettivo playoff. Cercheremo di salire in Eredivisie. Con Rugani e Spinazzola ho giocato in Primavera, nell'Ajax ho conosciuto De Jong e De Ligt, sono due ottimi giocatori e sarà una partita interessante. L'Ajax? ​Loro partiranno forte, in casa l'Ajax ha un ritmo molto elevato, gioca bene a calcio e ha tanta tecnica. La Juve è la squadra più forte, dovranno essere bravi a partire, poi si vedrà".