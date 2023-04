Tocca ad Alex Sandro, assente all'andata per infortunio e poi contro il Sassuolo per squalifica, suonare la carica in casa Juve prima della gara di ritorno con lo Sporting Lisbona. Lui, da ex Porto, può conoscere più di altri le insidie di questa trasferta.



CONTRO LO SPORTING - "Lo Sporting sta facendo un'ottima stagione, in questo stadio ci sono tanti tifosi che lo sostengono e sarà bellissimo affrontarlo. Speriamo sia una grande partita e che possa arrivare una vittoria per noi"



FAGIOLI - "Ogni tanto fa bene piange, dobbiamo rispettarlo. Ognuno ha il suo modo di comportarsi dopo una sconfitta e dopo una vittoria. Noi lo aiutiamo tanto, è uno dei nostri, è giovane ma è già esperto. Non è il futuro, è già il presente della Juve. Anche piangere ogni tanto fa bene per crescere"



FUTURO - "Penso certamente di fare il mio meglio. Il futuro? Penso solo a quello della squadra"



RIENTRO - "Sto meglio, sto bene. Riprendermi il posto? Siamo felici per il rendimento di Gatti, ma se avessi l'opportunità di giocare proverò a fare il mio meglio"



-15 - "Pensiamo solo alla partita del campo, se dovessero arrivare i 15 punti saremo contenti"