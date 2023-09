Tocca a Weah, ma solo tra un po'. La Juventus sta pian piano rimescolando le carte per quanto riguarda le gerarchie: Timothy avrebbe dovuto rappresentare il fiore all'occhiello del mercato, anche perché unico e vero colpo dell'estate bianconera. Alla fine? Dopo un'estate da intoccabile e inamovibile, ha perso il posto per il connazionale Weston McKennie. In questo momento, l'ex Leeds dà più garanzie ad Allegri in quel ruolo.



Ma Timothy corre. Continua a farlo. E lo fa perché vuole recuperare il tempo e i minuti perduti. Deve avere tuttavia pazienza. Come dice Allegri: «Il campionato italiano è molto tattico, ti stanca mentalmente». Avrà il suo spazio, ma prima toccherà imparare.