Nel prepartita di Empoli-Juventus è intervenuto a DAZN il centrocampista bianconero Manuel Locatelli: "Anche oggi dobbiamo dimostrare di pensare solo al campo, è difficile però è quello che bisogna fare. A oggi non si capisce niente, non c'è chiarezza. La nostra missione è fare più punti possibili, è quello che ci chiede il mister".



Come si reagisce dopo Siviglia?

"Dobbiamo essere pronti, dispiace perché l'Europa League era un nostro obiettivo, ma il Siviglia ha meritato di andare in finale. C'è grande rammarico ma dobbiamo guardare avanti".