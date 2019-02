"Mandzukic è un giocatore forte sulle palle inattive. Anche oggi ad un certo punto è andato a spazzare una palla su un calcio da fermo del Bologna molto pericoloso", parole e musica di Massimiliano Allegri. Che ha lodato ancora una volta l'attitudine di Mario Mandzukic, nonostante ieri non abbia certamente brillato. E' un periodo un po' così, e un po' per tutti. Anche e soprattutto per il croato, che manca al gol da praticamente un mese. Nel solo febbraio, 5 gare e zero gol realizzati.