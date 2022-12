è balzato in cima alla lista dei desideri di mercato dellache, già nel corso del prossimo mercato di gennaio potrebbe provare l'affondo per l'Argentino Campione del Mondo in carica. Il centrocampista dleè pronto per il salto in una squadra che gioca la Champions League e non direbbe no alla maglia bianconera, ma per avere margine per presentare un'offerta al club inglese servirà prima vendere e vendre bene con un grandissimo indiziato in rosa:Ma qual è la richiesta della Juventus e quanto servirà per far segnare al club bianconero unaMcKennie è arrivato a Torino nell'estate del 2020 dallo Schalke 04 inizialmente indi euro con diritto di riscatto trasformabile in obbligo. Il 3 marzo 2021 la Juventusdi euro pagabili in tre esercizi e per cui potrebbero maturare altri bonus fino a 6,5 milioni di euro (maturati per circa 3 milioni). Cifre importanti che, al 30 giugno 2022 portano il valore residuo di carico del cartellino dell'americano a bilancio a 14,8 milioni di euro.e, in caso di prestito con obbligo di riscattoPer i bilanci della, ampiamente provati e sotto osservazione, il player trading resta fondamentale (ed è confermato anche fra le pieghe delle relazioni finanziarie) e per questo(contatti col Borussia Dortmund) c'è la volontà di ottenere non meno di 20 milioni di euro di plusvalore. Una cifra monstre giustificata anche dal buon mondiale degli USA, ma che, dato il carico residuo a bilancioChe sia Mac Allister, Milinkovic Savic o un nome a sorpresa, prima di affondare il colpo la Juve deve vendere e Mc Kennie è il principale candidato all'uscita.