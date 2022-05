. Esattamente un anno fa, Fabioscendeva in campo a Vinovo, per lo scontro al vertice tra. Partita terminata con il risultato di 2 a 2, pareggio agguantato dai bianconeri sullo scadere, grazie anche al solito apporto del centrocampista classe 2003. 365 giorni dopo, l’abbraccio dinel tunnel, un mezzo sorriso ad allentare la tensione e poi via, di corsa verso il terreno di gioco per il riscaldamento, prima dell’esordio in prima squadra da titolare.. Con piede fermo, e per nulla tremolante, è da subito coinvolto nel match, fa girare la squadra, si propone e verticalizza, cercando linee di passaggio non banali, esplorando traiettorie che poche volte si sono viste nel corso della stagione. Non solo, rincorre l’avversario e spezza il ritmo del Venezia, dimostrando grandi capacità nelle due fasi. A stupire ancora di più, però, è la personalità. Non si nasconde mai dietro l’uomo, anzi, cerca disperatamente di smarcarsi per toccare più palloni possibili; quando non è direttamente coinvolto, gesticola e indirizza i movimenti e i passaggi dei compagni.