Juve, niente Henderson: va all'Ajax

Redazione CM

Jordan Henderson lascia l'Arabia Saudita, ma non per la Juventus. Il centrocampista inglese (classe 1990 ex Liverpool) è pronto a volare in Olanda per firmare con l'Ajax. Nello scorso mercato estivo aveva firmato un contratto triennale fino a giugno 2026 con l'Al-Ettifaq allenato da Steven Gerrard. Nei giorni scorsi si era interessata a lui anche la Juventus, che poi ha preferito non affondare il colpo, chiamandosi fuori dalla trattativa.



ALTRO MERCATO - Intanto slitta l'arrivo a Torino di Tiago Djaló, inizialmente previsto per oggi. Si tratta solo di un rinvio di qualche giorno, ma il suo acquisto non è in discussione. Il difensore portoghese (classe 2000 ex Milan) era nel mirino dell'Inter ed è in scadenza di contratto a giugno con i francesi del Lille, che riceverà 3,5 milioni di euro più bonus dalla Juventus. Prima però il club bianconero deve definire la cessione del centrocampista Filippo Ranocchia (ora in prestito all'Empoli) a titolo definitivo al Palermo per la stessa cifra, superando così l'ostacolo dell'indice di liquidità.

In uscita l'attaccante Moise Kean è richiesto da Fiorentina, Monza, Rennes, Nizza, Siviglia e Atletico Madrid. Al suo posto dal Toronto Fc può tornare Federico Bernardeschi (classe 1994 ex Fiorentina).