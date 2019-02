Massimiliano Allegri ha concesso 2 giorni di riposo ai giocatori della Juventus dopo il match contro il Parma, ma chi non si ferma in queste ore è Leonardo Bonucci. Il difensore è al lavoro per recuperare il prima possibile dall'infortunio alla caviglia subito nel match contro la Lazio allo stadio Olimpico: esercizi in palestra in questa domenica, per tornare al più presto a disposizione della Juve.