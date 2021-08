Niente Cristiano Ronaldo. Il portoghese non va nemmeno in panchina per l’amichevole in famiglia del pomeriggio contro l'Under 23: CR7 sta sostenendo un programma personalizzato in vista del campionato.



LA VERSIONE DELLA JUVE - La versione della Juventus è che Ronaldo non è della partita perché starebbe seguendo un piano di allenamento personalizzato per arrivare al meglio a domenica, quando i bianconeri esordiranno in Serie A contro l’Udinese, così come Cuadrado, Perin e Kaio Jorge, oltre a Manuel Locatelli. Sullo sfondo però aleggiano le voci di mercato degli ultimi giorni.