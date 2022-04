Angel Di Maria scala posizioni nella lista degli obiettivi Juve per il mercato estivo. Stando a quanto riferito da Tuttosport, l'argentino tenta i bianconeri anche in qualità di parametro zero, dal momento che a fine stagione sarà svincolato dal PSG. La possibilità di non dover investire per il suo cartellino ma "solo" per un eventuale ingaggio - che comunque, per quanto pesante, sarebbe spalmato su un paio di anni - sembra interessare particolarmente i dirigenti del club torinese, che invece, qualora decidessero di puntare su Nicolò Zaniolo, dovrebbero sborsare almeno 40-50 milioni di euro più bonus. Anche per questo motivo, il Fideo può quindi diventare una pista decisamente calda.