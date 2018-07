Colpo in casa Juventus in ottica futura. Il club bianconero, come riferisce Sportitalia, si è assicurato il rumeno Radu Dragusin, classe 2002. Si tratta di uno dei difensori di maggior prospettiva in Europa, abile di testa, dotato fisicamente e bravo nell'impostazione. Capitano della nazionale under 16 e miglior giocatore nelle ultime finali nazionali Under 15, il ragazzo era nel mirino della Juve da tempo, tant'è che il centrale aveva già svolto alcuni provini a Vinovo nella scorsa stagione. In campo con l'U16 di Barone nella sfida contro l'Inter e con gli Allievi Nazionali U17 in amichevole contro il Milan aveva convinto tutti circa il suo ingaggio.