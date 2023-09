C'è lesione di medio grado. Ma quanto starà fuori Alex Sandro? La Juve ha parlato di nuovi controlli tra quindici giorni per determinare gli effettivi tempi di recupero, ma le previsioni parlano comunque di un'assenza di almeno un mese e mezzo per il difensore brasiliano. Che si appresta quindi a tornare non prima di novembre. Si complica quindi la rincorsa al record di Pavel Nedved, quello degli stranieri con più presenze in bianconero: l'ex vicepresidente si è fermato a 327, Alex Sandro ha interrotto per ora il conteggio a quota 311.