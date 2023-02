Il giorno dopopolemizza per l'arbitraggio. Il francese ha postato su Instagram un video del fallo subito ieri sera nella gara contro la Salernitana, la. All'immagime, Rabiot ha aggiunto una serie di cartellini rossi, la sanzione "richiesta" per l'avversario, autore dell'entrata pericolosa, oltre al logo dell'Associazione Italiana Arbitri. Insomma, un messaggio preciso e ben diretto. Il francese dopo l'entrata è rimasto a terra per un paio di minuti, rientrando in seguito in campo non senza zoppicare.