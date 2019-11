Rabiot, a JTV, analizza Lokomotiv-Juve.



TIMIDEZZA - "Abbiamo iniziato con un po' troppa timidezza. Ma nella seconda parte di gara è andata meglio, abbiamo creato diverse occasioni. Ci siamo accorti che loro erano un po' stanchi e abbiamo attaccato di più. Penso che nel complesso la vittoria sia meritata perché abbiamo spinto di più e creato non poche occasioni, anche se non le abbiamo concretizzate abbiamo meritato la rete nel finale".



MILAN - "Sarà una partita difficile anche perché abbiamo speso molte forze questa sera. La vittoria agevola tutto e sarà più facile domani ricominciare ad allenarsi e preparare la partita con il Milan. Siamo una squadra attrezzata e possiamo batterli, soprattutto giocando in casa. Da domani tutti concentrati sul Milan".