Prosegue la trattativa tra la Juve e Aaron Ramsey. Secondo Tuttosport, i bianconeri sono in pole position per il centrocampista che si svincolerà dall'Arsenal e sono ottimisti. L'offerta per il gallese è di 6,5 milioni di euro a stagione come parte fissa, più bonus da mezzo milione e un milione legati alle presenze, per arrivare a 8.