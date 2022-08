Il caso Rabiot, con la cessione al Manchester United bloccata dalle richieste "eccessive" della madre e agente Veronique, ha complicato i piani della Juventus per il centrocampo, rallentando anche il possibile arrivo di Leandro Paredes dal Paris Saint-Germain. In casa bianconera c'è poi un'altra situazione, legata allo stesso reparto, da risolvere: quella di Arthur, fuori dai programmi di Allegri e sul mercato, ma senza un accordo in vista con altri club.