L'affare Cristiano Ronaldo continua a monopolizzare la stampa italiana e straniera. Intanto il Financial Sports ha fatto i conti in tasca alla Juventus, spiegando che coi suoi 30 milioni a stagione CR7 in bianconero guadagnerebbe da solo più dei cinque giocatori più pagati della rosa. Eccoli, nel dettaglio:

Higuain: 7,5 milioni di euro

Dybala: 7 milioni

Douglas Costa: 6 milioni

Pjanic: 4,5 milioni

Khedira: 4 milioni.