Il percorso di Cristiano Ronaldo, almeno in campionato, è stato netto: 19 gol in 25 presenze. Ma c'è un neo, una piccola (o grande?) nota negativa che il numero così importante di reti di CR7 ha quasi nascosto: contro le big, il portoghese ha dimostrato di non essere sempre e comunque sul pezzo. 540 minuti totalizzati finora: due gol, tre assist.