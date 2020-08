La Juve venerdì sarà impegnata con il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una partita importante, anche per il futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero come ricordato da Opta, ha subito nella gara di andata contro il Lione la sua prima sconfitta in ambito europeo in 23 partite, terminando una striscia di imbattibilità di 22 partite. Sarri non perde in casa nelle competizioni europee da febbraio 2018, alla guida del Napoli contro il Lipsia in Europa League (3-1) ed è imbattuto in casa da 10 sfide (9V, 1N).