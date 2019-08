Non cambierà idea, Maurizio Sarri. Perché la sua Juve ormai è costruita con un'idea di gioco ben precisa: quattro in difesa, tre a centrocampo, due ali strette e un centravanti. Che potrebbe sempre più essere Gonzalo Higuain. Dunque, nessun cambio all'ordine dei numeri, neanche in quest'ultima amichevole dell'ICC contro l'Atletico Madrid - fischio d'inizio alle 18.05 - che darà una valutazione sulla crescita fisica e tattica di tutta la Juventus. Che non cambia pelle, anzi: si rafforza in questo senso. Quattro, tre, tre. E vedremo a che livello sarà arrivato il gruppo di Sarri.