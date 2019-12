Maurizio Sarri analizza il pareggio della Juventus contro il Sassuolo ai microfoni di Juventus TV: "Non dobbiamo recriminare sulla fine della partita, dobbiamo recriminare su un primo tempo fatto con poche energie mentali e nervose, ci siamo persi anche in applicazione tattica. Sono stati i primi 50 minuti che ci hanno complicato la partita, poi abbiamo avuto una reazione di alto livello, creando tanto ma anche sprecando tanto. Credo sia più facile recuperare energie fisiche piuttosto che quelle nervose e mentali. Se tieni la testa a 1000 per 3-4 giorni è inevitabile il down, è più facile recuperare energie fisiche. La partita post Champions è sempre difficile da questo punto di vista ma se avessimo avuto un livello di applicazione tattica più elevato, portavamo la partita sul piano dell'equilibrio negli ultimi 20-25 minuti la partita potevamo vincerla tranquillamente. C'è da tenersi stretto la reazione dopo il 2-1. Dovevamo reagire in maniera veemente dopo il pari ma lo abbiamo fatto dopo. Dopo il gol del 2-1 la reazione è stata solida".