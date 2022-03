Vincere aiuta a vincere. Ladinon bada molto all’estetica ma più al pragmatismo del risultato. Una scelta dovuta sia a esigenze di classifica che alle criticità della rosa. E proprio in questa direzione va letto il lavoro che stan portando avanti con largo anticipo gli uomini mercato bianconeri. Sono state individuate ben 3 priorità assolute sul quale bisogna intervenire con rapidità e senza esitazioni.Ormai è quasi un ritornello al quale non si può sfuggire: a questa Juve serve un centrocampista di qualità che sappia trasformare l’azione da difensiva in offensiva. Il nome sul quale Cherubini sta lavorando è quello di, in scadenza di contratto con il. Arriverà anche un vice-Vlahovic che consenta al nazionale serbo di riposare di tanto in tanto. L’idea è quella di andare su un profilo esperto e occhio alla soluzione Lacazette sempre a parametro zero. Dulcis in fundo, ma non meno importante, il dossier sul terzino mancino che prenderà il posto di unsempre più vicino all’addio. Piace moltodell’Udinese, protagonista di ben due gol negli ultimi due turni di campionato.