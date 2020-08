Joseo Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, parla di Arthur, centrocampista brasiliano già di proprietà della Juventus, a BeIn Sports: "Abbiamo ricevuto un'offerta irrinunciabile per Arthur e anche lui aveva una buona proposta dalla Juve, che noi non potevamo raggiungere. Per noi è stato bello prendere un giocatore come Pjanic che stavamo inseguendo già anni fa. Con Arthur non abbiamo ancora risolto quello che è un problema interno e di club, verrà affrontato con discrezione. Il fatto che non sia tornato dalle vacanze non mi è piaciuto come ho già detto, la squadra aveva bisogno di lui e la sua assenza non è stata positiva nemmeno per i compagni. Non è un comportamento giustificabile, per questo è stato aperto un dossier"