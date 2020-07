Intervistato da RAC1, il presidente del Barcellona Josep Bartomeu ha parlato così dell'operazione che ha portato Arthur alla Juve e Pjanic in blaugrana: "L'operazione è stata soprattutto sportiva e tecnica, poi anche economica. Pjanic è un calciatore che i nostri dirigenti seguivano da tanto tempo, adesso ci sono state le condizioni per prenderlo. Non è stato un affare per far quadrare i conti e i bilanci. Abbiamo venduto Arthur alla Juventus e poi abbiamo potuto prendere Pjanic, sono due trasferimenti distinti"