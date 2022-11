Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia campione del Mondo, in conferenza stampa parla di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus convocato per il Mondiale in Qatar: "Ha cambiato tante posizioni in campo, lo ha già fatto nella Juve, prima non era più lui, era limitato dalla sua posizione. Oggi la sua crescita l'ha portato ad avere un raggio d'azione più ampio, mi piace la formula che ha utilizzato per descriversi: un giocatore che dà equilibrio. Può non sembrare una cosa di grande valore, ma per un allenatore lo è eccome".