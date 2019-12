L'ex secondo portiere della Juventus Michelangelo Rampulla parla del momento della Juventus a Radio Sportiva: "Bisogna anche dare merito agli avversari, non si può essere sempre al top della condizione per tutto il campionato, la squadra di De Zerbi ha fatto una grande partita. Essere primi o secondi con un punto è già una grande conferma. L'Inter sta facendo un grandissimo campionato ma la Juve di ieri è un po' sottotono, anche per la non perfetta condizione di Ronaldo. Il turnover per le tante partite, c'è un po' di tutto in mezzo a questo ma la distanza è solo di un punto. Dybala? Sicuramente se vuoi recuperare Ronaldo dopo qualche partita che non gioca devi farlo giocare, è difficile lasciare fuori un Dybala in queste condizioni. In certe partite non devi caricare troppo i calciatori. Stimoli? I calciatori vogliono sempre vincere, può esserci un calo di tensione, qua si parla di otto scudetto e si è già nella storia, arrivare a 10 consecutivi sarebbe un bellissimo traguardo, è una molla a fare sempre meglio. Quando hai grandi campioni speri sempre che ci sia il colpo di classe. Non sempre avviene ma anche il Sassuolo ha giocato una grande partita. Buffon? C'è rispetto per Gigi che è intoccabile, sicuramente si sta cercando di farlo arrivare al record, giocare poco non aiuta specialmente lui abituato a giocare sempre. Entrare e uscire non è semplice, è anche questo. Ieri non ho visto il solito Buffon. Meglio fare il secondo classico? Si, sicuramente si, sarebbe una buona soluzione. I pensieri che si hanno...ci sta, sulla carta poteva sembrare una partita più semplice rispetto a quelle con una big ma il Sassuolo ha fatto una grande partita e se non le affronti con la giusta concentrazione anche da parte del portiere le partite diventano difficili".