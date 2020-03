Quella tra Jonathan Zebina e la Juventus fu una storia durata sei stagioni dal 2004 al 2010. Scaduto il contratto con la Roma,è arrivato a parametro zero alla Juventus dove ha ritrovato Capello ed Emerson, rispettivamente ex allenatore e compagno in giallorosso. Zebina rimase fedele alla Juve anche nella stagione della Serie B, nel 2006-07, in bianconero ha totalizzato 117 presenze e nessun gol. Anzi, uno. Sapete quando? L'11 marzo 2010, contro il Fulham nella gara d'andata degli ottavi di finale. Il 3-1 di quella sera non bastò per passare ai quarti.