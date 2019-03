Lapuò sorridere:. L'organo disciplinare dellasi è espresso oggi sul caso gestaccio che ha visto protagonista l'asso portoghese nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid e non ha ritenuto sussistessero le condizioni per arrivare ad una squalifica.Per l'attaccante bianconeroda parte dell'organo di controllo della Uefa per la violazione degli articoli 11 e 12 del codice disciplinare in seguito al gestaccio a fine gara contro i tifosi dell'Atletico. Un'indagineRonaldo aveva replicato il gesto di indicare le proprie parti intime, "los huevos", fatto dall'allenatore dei Colchonerso. Il tecnico argentino l'aveva rivolto verso i propri tifosi e aveva ricevuto una multa da 20 mila euro. La differenza per quanto riguarda il numero 7 bianconero, e che ha fatto tremare i proprio tifosi, risiedeva nel fatto che il suo gesto era rivolto verso i tifosi avversari. La Uefa non ha però ritenuto necessaria una differenziazione fra i due casi e ha comminato quindi la stessa pena per entrambi i protagonisti.L'organo di controllo etico e disciplinare della Uefa (CEDB)si è oggi pronunciato sul seguente caso:

Partita: ottavi della UEFA Champions League fra la Juventus Football Club e Club Atlético de Madrid, giocata il 12 marzo in Italia.



Accuse contro la Juventus Football Club:

Condotta impropria del calciatore Cristiano Ronaldo – violazione degli Art. 11 (2) (b) and Art. 11 (2) (d) del codice di regolamento disciplinare della UEFA.

DECISIONE: La CEDB ha deciso di:

multare il giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo con una multa da €20,000 per la sua condotta impropria.