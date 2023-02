Solo voci. Sono solo voci quelle circolano su un possibile interessamento di un fondo finanziario arabo per acquistare la? Una cosa è certa: queste voci prima d'ora non erano mai emerse. Ora tutto sembra possibile.Non dobbiamo nasconderci dietro la cronaca immediata, le dichiarazioni d' ufficio, la passione degli Agnelli, l'Avvocato che “ancora ti guarda da lassù”, la difesa “a oltranza”...è sempre stato il più tiepido, se non il più freddo, della famiglia nell'affetto verso i colori bianconeri. Ed è un personaggio enigmatico. Anche chi lo conosce bene non sa cosa pensi. Certo si fa consigliare. In fondo ha imparato alla dura scuola di Marchionne, salvatore della patria, suo mentore severo e inflessibile, che già non vedeva di buon occhio l'eredità sportiva toccata in sorte alla Fiat & Co. All' interno della Exor, inoltre, non erano pochi i soci che storcevano la bocca ad ogni aumento di capitale.Gli ultimi 4 anni, sul campo, hanno aggiunto, poi, ulteriori perplessità e l'accerchiamento giudiziario, mediatico, istituzionale, subìto dalla Juventus, è un'ulteriore tentazione di mollare tutto.Complesso, ma oggi possibile a prezzi molto più abbordabili di ieri, poi magari, patteggiare, e cercare un compratore. Il brand bianconero è ammaccato, ma ancora appetibile. Gli arabi, appunto, freschi di mondiali potrebbero gradire.