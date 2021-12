La Juventus vuole completare un colpo in attacco ma per gli obiettivi Vlahovic e Scamacca continuano ad emergere grosse difficoltà. Il problema più grande è che il club bianconero, oggi, non può impegnarsi a livello economico con Fiorentina e Sassuolo, sull'acquisto del cartellino dei due centravanti e sta lavorando solo su operazioni in prestito con diritto di riscatto, formula non gradita alle due società.