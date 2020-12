Le parole a JTV di Luca Coccolo, difensore e veterano della Juventus Under 23,​ il giocatore tra quelli attualmente in rosa con più presenze nella 'seconda squadra' bianconera: "È stato un 2020 particolare, visto anche il Covid, ma nel complesso positivo. Vincere il primo trofeo dell'Under 23, la Coppa Italia di Serie C, è stato qualcosa di storico: l'abbiamo vissuto come un grande traguardo, da cui però ripartire per realizzare cose ancora più importanti. Personalmente è stato bellissimo perché sono qua fin da bambino e prima avevo vinto solo il torneo di Viareggio, poi ero andato vicino ad altri trofei senza riuscire a vincerli. Comunque vincere è sempre bello, soprattutto alla Juve dove è sì un'abitudine ma sempre una bella sensazione".

I PROGRESSI DELL'UNDER 23 - "Il primo anno salvezza a fatica, l'anno scorso playoff e Coppa Italia di C, ora siamo ancora migliorati e c'è tutta una seconda parte di stagioni davanti a noi... Questo gruppo ha un mix di giocatori nuovi e altri che già c'erano: ci sono qualità importanti ma l'esperienza fa sicuramente la differenza. Tanti di noi hanno all'attivo molte partite e ora facciamo meno fatica in certe situazioni. Poi mister Zauli ha dato la sua impronta, facendoci giocare in modo diverso. Speriamo di migliorarci ulteriormente."



I PROGRESSI DI COCCOLO - "Mi sento cresciuto tantissimo: quando iniziai qui nell'Under 23 avevo alle mie spalle appena una dozzina di presenze tra i professionisti, davvero poche. Adesso invece ne ho parecchie di più e mi sono abituato a giocare contro gente più grande, con maggior esperienza e astuzia. Io ho avuto modo già di indossare la maglia bianconera nelle giovanili, ma con l'Under 23 affronti i professionisti, quindi è motivo di orgoglio ancora maggiore."



FRESCO DI RINNOVO FINO AL 2023 - "Dopo un percorso così lungo, sono qua da quando avevo 8 anni, sono contento di questa grande fiducia riposta in mente dalla società. Spero di poterla ripagare nel migliore dei modi sul campo."

"Di squadra: vincere tutte le partite. Poi ad aprile tireremo le somme. Personale: il miglioramento costante con gli allenamenti e i risultati in partita.""A tutti gli allenatori che abbiamo avuto, sia Pecchia e il suo staff che Zauli col suo. È un periodo in cui oggi una cosa è sicura e domani non lo è più: in situazioni come questa non è semplice tenere connessi tutti i ragazzi."