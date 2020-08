Luca Zanimacchia è pronto a lasciare la Juve. E’ praticamente fatta, secondo quanto appreso da calciomercato.com, per il passaggio dell’ala destra dell’Under 23 al Saragozza, che milita in seconda divisione spagnola, con la formula del prestito secco.





Il 22enne Zanimacchia ha esordito anche in Serie A con la prima squadra sotto la gestione di Maurizio Sarri. Nell'ultimo campionato di C ha segnato 4 reti, playoff compresi.