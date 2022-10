Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Maccabi Haifa, in cui è anche riuscito a segnare un gol. Nonostante ciò, il serbo non ha risparmiato le critiche anche per sé stesso: "Difficile da spiegare il finale, siamo entrati cattivi concentrati. Potevo fare meglio, quelle palle che mi hanno messo soprattutto Angel, potevo sfruttarle meglio."



OSSESSIONE DEL GOL - "Gli attaccanti vivono per il gol però sono sempre focalizzato sulla squadra che faccia bene. Se penso troppo che devo fare qualcosa mi metto solo pressione a dosso. Devo restare più calmo e concentrato. Ora guardiamo a sabato e a lavorare con umiltà."



SU DI MARIA - "Sono onorato di poter giocare con lui, di vederlo tutti i giorni e poter imparare più cose possibili. Vorrei sfruttare più possibile i momenti con lui in campo"