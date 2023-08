Timothy Weah è la faccia nuova della Juve e ha parlato a Tuttosport dei suoi primi giorni da bianconero. Ecco le sue parole.



ENDORSEMENT - "Chi mi ha impressionato? Direi Loca, penso proprio a Manuel Locatelli: ha un piede fantastico, la sua abilità nel fare passare il pallone in profondità, con il lancio lungo, è un aspetto che mi piace molto perché tra le mie caratteristiche c’è quella di correre e inserirmi sfruttando i palloni in verticale. Con la sua qualità mi ricorda un po’ Pirlo, un piccolo Pirlo diciamo: è molto bello da vedere in campo, secondo me diventerà una leggenda del calcio".