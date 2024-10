Juventus, allarme difesa: con Bremer solo 1 gol preso, senza di lui Thiago è già a quota 8 reti subite

Getty Images

Tutto e il contrario di tutto. Cos'è che si diceva, anche solo qualche ora fa?Prima del 4-4 con l'Inter, i bianconeri andavano orgogliosissimi di un numero che ampliava gli orizzonti del nuovo percorso. E cioè: 1 solo gol preso, tra l'altro su calcio di rigore, in 8 partite di campionato. Non c'era riuscito nessuno nello stesso arco temporale, e nei top 5 campionati europei. Insomma: roba grossa. Roba impensabile, poi, se riflettiamo su quanto accaduto negli ultimi tempi. Cioè:

Così, la Juve si è trovata a difendere il "record" contro uno dei migliori attacchi d'Europa e con Kalulu più Danilo da difensori centrali. Sì, Danilo. Di nuovo Danilo. Dopo la notte da incubo con lo Stoccarda, Motta non ha dubbi e per "favorire il giropalla" (beneficio del dubbio) sceglie ancora il brasiliano, tenendo Gatti ai margini. Pronti, via: disastro. Altro rigore causato in pochi giorni, per un intervento così goffo che sembra impossibile da ripetere. E invece Kalulu ci riesce, peggiorando il momento qualche minuto più tardi. Ecco: se c'è qualcosa che mette a nudo Inter-Juve, oltre alla gioventù e a tutto ciò che consegue nel bene e nel male, è che dietro i bianconeri sono tutto fuorché solidi.Dopo i 24 tiri concessi in Champions - fino a quel momento erano arrivati a 21 totali -,. Troppo. Pure se sei a San Siro contro i campioni d'Italia.

Le reti subite, adesso, sono 5 in campionato e cioè le stesse del Napoli. I record sono fatti per essere perduti, e quella di Milano è una notte che infrange certezze così come ne costruisce: in maniera incontrollata.Solo con la Lazio non ha recuperato la sfera in fondo alla porta. E con lo Stoccarda è stato miracoloso, e in più occasioni, Mattia Perin. Cosa vuol dire? Che saranno due mesi, novembre e dicembre, di denti strettissimi. E che i saluti di Bremer toglieranno ben più dei 10 punti delle previsioni iniziali, almeno finché non si correrà ai ripari.