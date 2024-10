Juventus, allenamento: Thiago Motta ritrova un giocatore

Getty Images

Dopo qualche giorno di pausa in concomitanza con la sosta per le nazionali, è ripresa oggi la preparazione dellaalla Continassa. Come si legge sul sito ufficiale della, il lavoro del gruppo bianconero è ripartito: si ritornano a scaldare i motori per un mese che si preannuncia intenso, cominciando dal doppio impegno in pochi giorni all’Allianz Stadium, contro la Lazio prima (19/10) e contro lo Stoccarda in Champions poi (22/10).Ancora senza i Nazionali ma con, la squadra bianconera è scesa in campo questa mattina: dopo la fase di riscaldamento, le esercitazioni si sono dedicate principalmente a possesso palla e tecnica, per poi dedicarsi a una fase dell’allenamento dedicato all’atletica.

Domani l’appuntamento è nuovamente al mattinoRicordiamo chea inizio ottobre a causa di una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra.