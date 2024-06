AFP via Getty Images

Juventus, arriva un giocatore dalla Serie D: ecco chi è

33 minuti fa



Mentre la prima squadra si muove a centrocampo, la Juventus Next Gen assesta il primo colpo e lo fa sugli esterni. Dalla Serie D arriva in bianconero Luca Amaradio, mancino classe 2005, pronto a firmare un contratto di 2 anni con opzione per altri 2.



Nella scorsa stagione ha giocato con il Derthona segnando 7 reti in 39 partite, dopo essersi sviluppato nel settore giovanile dell’Alessandria ed essere passato anche per la Novese. Duttile, come Cambiaso, può giocare anche da mezzala e sarà una sorta di coltellino svizzero da far svezzare a Paolo Montero, neo allenatore della squadra. Al Derthona, il suo ds era Roberto Canepa, ex collaboratore di Cristiano Giuntoli al Carpi. L'agente è Carlo Alberto Belloni, lo stesso di Michele Di Gregorio.